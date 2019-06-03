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ИРНИТУ планирует привлечь китайских студентов через рекрутинговое агентство

Общество

Ректор иркутского вуза отметил высокий интерес к укреплению сотрудничества с китайскими партнерами

ИРНИТУ планирует привлечь китайских студентов через рекрутинговое агентство
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китайские студенты

Иркутск, 3 июня 2019, 09:04 — REGNUM  Перспективы сотрудничества по рекрутингу китайских студентов обсудил ректор Иркутского национального исследовательского технического университета (МРНИТУ) Михаил Корняков с делегацией китайского агентства Shandong Education Service International Co, сообщает 3 июня пресс-служба вуза.

Корняков отметил высокий интерес к укреплению сотрудничества с китайскими партнерами по научным, образовательным и инновационным программам и сообщил, что у них будет возможность познакомиться с учебными программами, лабораторной базой, увидеть инфраструктуру вуза, позволяющую студентам из разных стран заниматься спортом и творчеством.

В свою очередь, представитель рекрутингового агентства Shandong Education Service International Co (КНР) Се Цзясин поблагодарил ректора ИРНИТУ за тёплый прием и конструктивный разговор. Он сообщил о том, что агентство организовало центр обучения школьников для подготовки к обучению в зарубежных университетах. Несколько филиалов этого центра открыто в разных городах провинции Шаньдун и в других провинциях страны.

Также сотрудники агентства интересовались уровнем безопасности, которая обеспечивается в кампусе ИРНИТУ, и тем, как организовано обучение русскому и китайскому языкам, и другими вопросами.

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