В Магадане килограмм зелёного горошка продают за 699 рублей

Магадан, Магаданская область, , 09:12 — REGNUM Жители Магадана опубликовали в соцсетях фото цены на свежий зелёный горошек, который продаётся в одном из магазинов города. Люди возмущены тем, что он стоит 699 рублей за килограмм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На ценнике написано, что зелёный горошек привезён из Краснодара, и магаданцы считают, что ближе было бы везти этот продукт из Китая: тогда он стоил бы дешевле.

«Цены заоблачные», — также комментируют фото «золотого» горошка в соцсетях жители Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Магаданской области обсуждали цены на петрушку. Килограмм этой зелени в торговой сети «24 часа» продавали за 823 рубля, 92 грамма стоило 75 рублей. Колымчане называли эту петрушку золотой. Шокировали жителей региона также цены на морковь (722 рубля за килограмм), укроп (817 рублей) и ингредиенты для овощного салата (год назад килограмм обходился в 620 рублей).

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