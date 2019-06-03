Тюменским студентам сократили размер стипендии

Тюмень, , 09:10 — REGNUM Студенты тюменского Государственного аграрного университета Северного Зауралья заявили в социальных сетях о сокращении размера стипендий. Причина снижения вознаграждения за хорошую учёбу — увеличение числа успевающих студентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Более всего «пострадали» отличники, которым вместо прежних 10 тыс. рублей платят сейчас 5 тыс. Пресс-секретарь вуза Андрей Михайлов подтвердил сокращение стипендий у некоторых учащихся в два раза. В среднем же стипендии стали меньше на 30%.

По его словам, размер стипендиального фонда формируется по государственному заданию из федерального бюджета один раз в год, исходя из количества обучающихся. Число успевающих студентов в вузе возросло, а размер фонда остался прежним. Между студентами деньги фонда распределили равномерно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской сельхозакадемии долги по стипендиям с января по май составляют 10,5 млн рублей. Это связано с тем, что у вуза приостановлены операции по лицевым счетам.

Читайте ранее в этом сюжете: Студентам Курганской сельхозакадемии задолжали 10,5 млн рублей стипендии