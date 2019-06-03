В Анголе перезахоронен экс-лидер повстанцев — СМИ

Луанда, , 09:00 — REGNUM Бывший лидер повстанческой группировки Unita Жонаш Савимби был перезахоронен в Анголе через 17 лет после своей смерти, передает BBC Africa.

Тысячи бывших членов организации Unita, одетых в белые футболки с изображением Савимби, посетили похороны, которые прошли 1 июня в родной деревне лидера — Лопитанга. Савимби был захоронен рядом со своим отцом.

Семья Савимби получила останки погибшего в пятницу, 31 мая. Члены Unita заявляют, что погребальная церемония станет важным шагом для общественного примирения.

В 2002 году смерть Савимби ознаменовала конец самой длинной африканской гражданской войны. Конфликт продолжался в течение 27 лет, став причиной гибели более 500 тысяч человек.

Савимби был устранен солдатами армии Анголы и спешно захоронен на кладбище города Луэна в 2002 году. Его семья и организация Unita в течение десятилетия требовали перезахоронения, однако безуспешно. Разрешение на эксгумацию семья получила только после того, как президент Анголы Хосе-Эдуардо душ Сантуш ушел со своего поста в 2017 году.

Один из старших сыновей Савимби Дурао Сакаита сообщил журналистам, что после перезахоронения «семья наконец-то будет спокойна».