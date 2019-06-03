Игра Cyberpunk 2077 не выйдет в 2019 году

Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Релиз игры Cyberpunk 2077 с большой долей вероятности будет отложен на начало 2020 года. Об этом сообщил главный редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер в комментариях к публикации на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1134571056335917056

По его информации, студия CD Projekt Red имеет в планах «запланированную задержку» релиза игры. Он отметил, что разработчики в своих публичных заявлениях часто пишут о том, что игра выйдет «осенью» текущего года, однако в итоге она выходит в начале следующего.

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Напомним, финансовый директор CD Projekt Red Петр Нилюбович в последнем квартальном отчете компании заявил, что разработка Cyberpunk 2077 «идет полным ходом». Он также сказал, что предстоящая выставка Electronic Entertainment Expo (E3), которая пройдёт в период с 11 по 13 июня 2019 года в Лос-Анджелесе, станет «самой важной» в истории компании.

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