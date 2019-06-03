На Урале расторгли фиктивный брак с гражданином Таджикистана

Ревда, Свердловская область, , 08:16 — REGNUM В свердловской Ревде суд расторг фиктивный брак между местной жительницей и гражданином Таджикистана. На этом решении настояла прокуратура, сообщили журналистам в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Брак был заключён в октябре 2018 года. В ходе проверки выяснилось, что его целью было облегчение процедур, которые связаны с миграционным контролем. А поводом для проверки стала необходимость проверить законность выдачи гражданину Таджикистана разрешения на временное проживание в России.

Суд постановил признать брак недействительным и аннулировать соответствующую запись в книге актов гражданского состояния. Правда, это решение пока не вступило в силу.