В ТОГУ прошла конференция, посвящённая отношениям России и стран АТР

Хабаровск, , 08:09 — REGNUM Конференция «Россия и АТР: проблемы истории и современных международных отношений» прошла в педагогическом институте Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), сообщает 3 июня пресс-служба вуза.

Участие в мероприятии приняли студенты и магистранты ТОГУ, Дальневосточного государственного университета путей сообщения, а также представители Хабаровского государственного института культуры (ХГИИК).

Как пояснили в пресс-службе вуза, в Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществляется 20% российской внешней торговли и 25% иностранных инвестиций. В ходе конференции были рассмотрены исторические аспекты внутренних трансформаций стран АТР, а также их влияние на международные отношения. Докладчиками были раскрыты роли азиатских государств в мировой экономике, а также выявлены региональные особенности политических, экономических, культурных и иных процессов. В фокусе внимания докладчиков оказалось историческое сотрудничество Японии, Китая и России, а также международные отношения в Азии с начала ХХ века и до первого десятилетия XXI века. Особый интерес вызвали доклады о средневековой истории Японии и Китая, а также отдельные сюжеты истории российского Дальнего Востока, имеющие большое международное значение.

Отмечается, что в ходе оживленных дискуссий были выявлены основные исторические цели сотрудничества России и стран АТР и их возможные перспективы. По результатам конференции первое место было присуждено магистранту ТОГУ первого года обучения Антону Алехину (направление «История»). Статьи участников будут опубликованы в электронном научном журнале «Ученые заметки ТОГУ».

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