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В Москве заработает экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19

Общество

Это крупный международный культурный проект о столице и её жителях

Москва, 3 июня 2019, 08:08 — REGNUM  В Москве в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева 2 июля откроется экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19, сообщается на портале мэра столицы.

Фотографы лаборатории Magnum из США, Франции и Великобритании во второй раз приедут в Москву. Это крупный международный культурный проект.

В течение двух недель они будут фотографировать фотографировать различные районы столицы и создавать экспозицию о Москве.

Лучшие работы будут представлены в Музее архитектуры с 16 июля по 1 сентября. Вход свободный.

Ранее на эту тему: В парке «Зарядье» открывается выставка зарубежных фотографов о Москве

Как сообщало ИА REGNUM в январе 2019 года в парке «Зарядье» 28 экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19. впервые представила 69 работ фотографов мирового уровня.

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