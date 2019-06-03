На юге Китая изъято 7,5 тонн контрабандных бивней слона

Гуанчжоу, Китай, , 08:06 — REGNUM Полиция и таможня провинции Гуандун на юге Китая раскрыли банду, занимавшейся контрабандой слоновой кости, арестовав 20 подозреваемых, у которых было найдено почти 7,5 тонн слоновьих бивней, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

30 марта текущего года таможня задержала 20 подозреваемых в Пекине, а также в провинциях Аньхой, Шаньдун, Фуцзянь и Гуандун, изъяв 2748 бивней общим весом 7,48 тонн. Все они декларировались злоумышленниками как дерево и хранились на заброшенной фабрике.

После расследования полиция выяснила, что банда в общей сложности могла нелегально ввезти в страну более 30 тонн бивней. В провинции Гуандун было создано специализированное бюро по борьбе с контрабандой.

За первый квартал 2019 года в провинции было раскрыто 13 483 случая контрабанды на общую сумму более 20,5 млрд юаней ($2,97 млрд), а также задержан 221 подозреваемый. Как сообщалось ранее, Китай с 2017 года полностью запретил оборот слоновой кости и изделий из нее на территории страны.

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