Понедельник, 3 Июня 2019 года
08:01:26 МСК

Южнокорейский сомелье удостоен премии Asia Winner of Sommelier

Общество

В 2019 году данной премии были удостоены 19 человек

Сеул, 3 июня 2019, 07:57 — REGNUM  Сомелье Ю Сын Мин был удостоен премии Asia Winner of Sommelier 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей пятизвездочного отеля InterContinental Grand Seoul Parnas.

В этом году состоялась шестая ежегодная премия Asia Winner of Sommelier, присуждаемая управляющим отелей, расположенных в Азии. Известно, что в этом году данной премии были удостоены 19 человек.

В 1999 году Ю Сын Мин присоединился к пятизвездочному отелю InterContinental Seoul COEX, где на протяжении более 20 лет работал сомелье, повышая качество предоставляемых услуг в отеле.

«Мы продолжим ценить предпочтения наших клиентов и приложим все усилия, чтобы показать весь наш опыт и знания в данной сфере во время обслуживания», — сообщил сомелье.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гостиничный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить