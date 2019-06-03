С 3 июня цифровое вещание стало доступно почти 60 млн жителей России

Москва, , 07:44 — REGNUM В России стартовала третья волна перехода на цифровое вещание. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), с 3 июня ещё 36 регионов отключают аналоговое вещание федеральных телеканалов.

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В этих регионах прекращают аналоговую трансляцию 9801 передатчик. Аналоговое на цифровое телевидения сменят почти 60 млн человек. В РТРС добавили, что региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат работу в аналоговом формате.

«Это самое масштабное отключение в Европе»,— отметили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Так, с сегодняшнего дня аналоговую трансляцию федеральных телеканалов отключат в Архангельской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Иркутской, Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской, Смоленской и Томской областях. Кроме того, третья волна отключения аналогового телевидения затронет Адыгею, Бурятию, Коми, Марий Эл, Саху (Якутию), Северную Осетию — Аланию, Тыву, Хакасию, Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края. Перейдут на цифровое вещание также и Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа.

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Названы регионы четвёртого этапа перехода на цифровое ТВ

В этих регионах прекращают аналоговую трансляцию 9801 передатчик. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат работу в аналоговом формате.

Как сообщало ИА REGNUM, поэтапный перевод российского телевидения на цифровое вещание стартовал в России с января 2019 года. Первым регионом, который полностью перешёл на цифровое вещание, стала Тверская область. В феврале аналоговое телевидение отключили ещё в семи регионах, с 15 апреля — в 20 регионах.

Добавим, что переход на цифровое вещание, запланированный на 3 июня, в 221 регионе России был отложен до 14 октября. В четвёртую волну отключения от аналоговое вещания попадут Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Калужская, Курская, Ленинградская, Мурманская, Оренбургская, Псковская, Саратовская и Челябинская областях, а также Алтай, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Крым и Севастополь, Забайкальский край и в Санкт-Петербург.

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