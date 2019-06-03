В Якутии проходит четвёртый этап Национального лесного форума

Якутск, , 07:34 — REGNUM Четвёртый этап Национального лесного форума проходит в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) 2 и 3 июня, сообщает пресс-служба вуза.

На торжественном открытии мероприятия председатель государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Пётр Гоголев отметил важность роли коренных народов Севера в сохранении экологического баланса региона.

«На пяти площадках СВФУ будут решаться законодательные и ценообразовательные вопросы, проблемы природопользования, а также самобытность этого аспекта в отношении республики», — сказал он, подчеркнув, что Якутия возлагает большие надежды на возрождение лесной промышленности.

Главной темой форума, по словам Гоголева, является поиск мнений, компромиссов, моделей гармоничного соотношения природы и промышленности и возможностей развития лесной промышленности с учетом традиционных устоявшихся взглядов.

В свою очередь заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства России Михаил Климов отметил важность сохранения лесных массивов Якутии.

«Проведение национального форума стало традицией для страны, но для каждого субъекта он имеет особое значение. Это возможность получения экспертных решений, связанных с использованием и сохранением лесных ресурсов. Надеюсь, площадки форума помогут найти правильные пути развития лесной промышленности, грамотно организовать законодательную систему защиты природы. Отдельный вопрос имеет привлечение внимания молодежи к этим аспектам, здесь немаловажную роль играет Северо-Восточный федеральный университет», — сказал спикер.

Национальный лесной форум организован под эгидой Госдумы РФ. Главная цель мероприятия — повышения эффективности использования лесов как национального богатства России на благо страны и граждан.

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