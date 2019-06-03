Введение правил сертификации автомобилей могут перенести на год

Владивосток, , 07:54 — REGNUM Минпромторг может перенести сроки вступления в действие правил сертификации автомобилей, ввозимых из-за рубежа в частном порядке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всероссийский автомобильный портал Drom.ru сообщил, что, по информации, полученной от источника в Минпромторге, срок введения новых правил сертификации «единичных» автомобилей переносится как минимум на год, в значительной степени из-за неготовности соответствующей инфраструктуры на Дальнем Востоке РФ.

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1 июля 2019 должен вступить в действие ГОСТ 33 670−2015, регламентирующий методы экспертизы и сертификационных испытаний так называемых единичных транспортных средств. То есть тех, что ввозятся в Россию и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) частным образом. Прежде всего, это относится к автомобилям с правым расположением руля.

«На сегодняшний день всем требованиям ГОСТа на Дальнем Востоке соответствует только одна лаборатория. Потребность же в услуге многократно выше. Неготовность инфраструктуры, по мнению наблюдателей, вызовет значительное подорожание услуги по оформлению Свидетельства о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС). Поэтому на вчерашнем совещании с представителями ЕАЭС, Минпромторга РФ, НАМИ и других профильных ведомств было принято решение о переносе срока введения новых правил выдачи СБКТС как минимум до середины 2020 года. Причем, что характерно, инициатором отсрочки выступила именно российская сторона, другие члены Евразийской экономической комиссии предложение поддержали», — пишет автопортал.

Один только анонс введения ГОСТа 33 670−2015 вызвал в Приморье двукратное подорожание СБКТС. А после 1 июля цена одного свидетельства может подскочить до 25−50 тыс. руб. Поэтому и была поддержана инициатива об изменении сроков.

Когда об этом решении будет объявлено официально, источник не сообщает.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года цена за СБКТС в Приморье составляла 5−6 тыс. рублей, а уже в мае документ подорожал до 10 тысяч. Кроме того, ожидается, что стоимость СБКТС будет продолжать расти до 25−50 тыс. рублей. Причиной роста стоимости свидетельства стало закрытие одной из трех имевшихся в Приморском крае сертификационных лабораторий и ужесточение требований к оставшимся. Так, по новым правилам, вводится обязательная выездная проверка. Следующее повышение стоимости оформления ввозимых праворульных автомобилей ожидается в июне 2019.