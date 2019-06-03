В китайской провинции Фуцзянь появится первая 5G глазная клиника

Сямэнь, Китай, , 07:32 — REGNUM В городе Сямынь провинции Фуцзянь на востоке Китая будет построена клиника охраны зрения, оборудованная технологиями связи пятого поколения 5G, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Новый 5G-госпиталь будет создаваться совместно Сямыньским глазным центром при Сямыньском университете, сямыньским отделением оператора связи China Telecom и технологическим гигантом Huawei.

«Сеть 5G не только улучшает качество связи, но также дает больше возможностей для предоставления медицинских услуг», — заявил вице-президент центра Чжан Гуанбинь, перечислив удаленные операции на глазах, консультации окулистов прочие возможности как перспективные направления в будущем.

Как сообщал ИА REGNUM, китайская провинция Хубэй уже покрыла новыми сетями связи пятого поколения все города окружного уровня. В целом Китай является одним из мировых лидеров по внедрению новейших технологий в сфере телекоммуникаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская провинция Хубэй уже покрыла сетью 5G города окружного уровня