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Онлайн-платформа помогла найти почти 4 тыс. пропавших детей в Китае

Общество

Платформа действует с 2016 года

Пекин, 3 июня 2019, 07:15 — REGNUM  После того, как Министерство общественной безопасности Китая в мае 2016 года запустило онлайн-платформу поиска пропавших детей, благодаря ей был найден 3901 ребенок, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

В общей сложности 3978 заявлений, связанных с пропажей детей было зарегистрировано на платформе, получившей название «Туаньюань», что означает в переводе с китайского означает «воссоединение».

Платформа позволяет министерству лучше вести войну с торговлей детьми, а также позволяет офицерам полиции публиковать информацию о пропавших детях, которую потом могут увидеть миллионы пользователей платформы.

Читайте ранее в этом сюжете: Телефонное приложение помогло найти почти 3 тыс. пропавших детей в Китае

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Похищения детей
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