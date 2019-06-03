Онлайн-платформа помогла найти почти 4 тыс. пропавших детей в Китае

Пекин, , 07:15 — REGNUM После того, как Министерство общественной безопасности Китая в мае 2016 года запустило онлайн-платформу поиска пропавших детей, благодаря ей был найден 3901 ребенок, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

В общей сложности 3978 заявлений, связанных с пропажей детей было зарегистрировано на платформе, получившей название «Туаньюань», что означает в переводе с китайского означает «воссоединение».

Платформа позволяет министерству лучше вести войну с торговлей детьми, а также позволяет офицерам полиции публиковать информацию о пропавших детях, которую потом могут увидеть миллионы пользователей платформы.

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