В медучреждении Якутска из-за нехватки лекарств отменили операции

Якутск, , 07:25 — REGNUM В челюстно-лицевом отделении республиканской больницы №2 Якутска, которая также является центром экстренной медпомощи, 3 июня были отменены назначенные ранее операции и инъекции. Причиной их переноса на другую дату пациентам назвали отсутствие антибиотиков и препаратов для анестезии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На отмену операций люди пожаловались в редакцию ИА SakhaDay. В медучреждении региональному СМИ объяснили, что причиной нехватки медикаментов стал очень большой поток больных, которым требуется экстренная помощь. Междучреждение работает с большими перегрузками, отделения реанимации, травматологии и хирургии переполнены.

«Люди поступают с травмами, инсультами, инфарктами. С чем это связано — не знаем, — отметили в больнице. — Запас препаратов всегда имеется. Но у нас в приоритете срочные больные, которые не могут ждать. Поэтому мы отодвинули тех, кто ждёт плановой операции. Например, таких, кто ждёт удаления корня зуба. Сегодня после обеда мы ждём поступления необходимых медикаментов для наркоза. Что касается антибиотиков, то они имеются».

Сотрудники медучреждения назвали эту ситуацию штатной и подчеркнули, что повода для паники нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в здравоохранении Якутии — множество проблем, а качество оказания медицинских услуг в республике не отвечает современным стандартам, заявил в своём послании Госсобранию региона глава Якутии Айсен Николаев. Он назвал систему здравоохранения республики неэффективной и не отвечающей современным стандартам.

«Надо признать, что мы здесь очень серьезно отстали, и якутяне не получают медицинских услуг должного качества. Повсеместные очереди в поликлиниках, нехватка врачей — такая ситуация никоим образом не устраивает людей. Самое большое недовольство населения в промышленных районах, в крупных городах вызывает именно качество здравоохранения. Переоснащение требуется не только районным и участковым больницам, но и крупным медицинским центрам, где передовое когда-то оборудование с годами безнадежно устарело», — констатировал глава региона.