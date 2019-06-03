Три банды контрабандистов косметики и алкоголя раскрыто на востоке Китая

Циндао, Китай, , 06:42 — REGNUM Таможня Циндао раскрыла три банды, занимавшихся контрабандой косметики, сигарет и вина из Южной Кореи в Китай, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Сотрудники таможни и местной полиции арестовали 37 подозреваемых, изъяв у них товаров на более чем 5,6 млн юане ($812,77 тыс.), включая 1753 набора косметики именитых брендов и 32 бутылки дорогого вина, а также 65 коробок сигарет.

Обвиняемые взяли на вооружение стратегию «муравьиного движения», пытаясь скрыть контрабанду под одеждой, чтобы таким образом пройти через таможню. По китайским законам контрабанда может караться вплоть до пожизненного лишения свободы, в зависимости от степени преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Китая было арестовано 12 контрабандистов дизельного топлива из Гонконга.

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