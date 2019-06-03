В кампусе Университета Цинхуа найдено 95 древних гробниц

Пекин, , 06:33 — REGNUM В общей сложности 95 древних гробниц было найдено в кампусе престижного китайского Университета Цинхуа в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Доступ к месту раскопок был ограничен, более 20 захоронений было раскопано, однако большая их часть пока скрыта под землей. Гробницы были найдены на месте строительства дополнительных кампусов. В гробницах находились золотые монеты и прочие предметы древности, а также человеческие кости.

Кластер захоронений обладает небольшой площадью и простой структурой. Эксперты уверены, что они принадлежат гражданским эпохи династий Хань (206 — 220), Мин (1368 — 1644) и Цин (1644 — 1912).

«Это не первый раз, когда древние захоронения были обнаружены в кампусе Цинхуа. Ранее здесь находились захоронения времен династии Тан (618 — 907)», — заявил археолог муниципального исследовательского института культурных реликвий.

Точная дата захоронений и культурная ценность их будут установлены позднее после проведения целого ряда исследований. Согласно китайским законам, в случае обнаружения на строительной площадке древних захоронений, на месте должны проводиться археологические работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральном Китае была найдена природоохранная табличка времен династии Цин возрастом почти 350 лет.

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