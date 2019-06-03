Забайкалье решает вопрос нехватки мест в ясельных группах

Чита, , 06:32 — REGNUM С вхождением Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ новый глава Забайкалья Александр Осипов использует новые возможности региона для получения максимальных ресурсов на социальные нужды. К примеру, судя по сообщению губернаторской пресс-службы, концентрация на решении конкретной проблемы — сокращении очередей в детские сады и ясли — привела к тому, что отныне 144 ребёнка ясельного возраста из Агинского округа смогут получать дошкольное образование в современных условиях. С этой целью в День защиты детей при действующих детских садах посёлка Агинское и села Амитхаша открыли четыре дополнительных корпуса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В новых корпусах созданы все условия для детского развития. К примеру, в яслях детского сада «Булаг» оборудована сенсорная комната для релаксации и адаптации, где воспитанникам предоставлена возможность познакомиться с понятием дня и ночи с помощью проектора на потолке: звезды и солнце отражаются на потолке. В музыкально-спортивном зале малыши будут разучивать песни, где на синтезаторе им подыграет музыкальный руководитель. Также обустроены игровая, спортивная площадки.

В новые ясли пойдёт четвёртый сын многодетной мамы Татьяны Бальчиндоржиевой — Барас.

«Для нашей семьи это так неожиданно и приятно, мы не думали, что так быстро пойдем в садик. Теперь думаю выйти на работу. Всех с праздником», — пояснила женщина.

По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой, за 2018 год краю удалось ввести в эксплуатацию 16 подобных учреждений. На эти цели из федерального, краевого и муниципальных бюджетов было получено более 400 миллионов рублей.

«Выражаю слова благодарности за консолидацию, быстрое принятие решений руководству Агинского Бурятского округа, Агинского района, городского округа «Поселок Агинское». Именно совместные усилия, комплексный подход позволяют решить в кратчайшее время проблему очередности», — отметила чиновница.

Тем временем, в 2019 году в Агинском Бурятском округе Забайкалья начато строительство ещё нескольких яслей. Работы ведутся в рамках реализации программы «Развитие образования в Российской Федерации» и по национальному проекту «Образование». Всего будет построено 29 объектов.

Напомним, Забайкалье и Бурятия переданы в состав ДФО. Указ об этом 3 ноября 2018 года подписал Владимир Путин. Поэтому Александр Осипов, стоявший у истоков разработки новой экономической политики развития Дальнего Востока, имеет хорошие шансы на получение успешного результата в новом дальневосточном регионе.

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