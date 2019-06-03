Понедельник, 3 Июня 2019 года
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На юге Китая арестованы 12 человек за контрабанду дизельного топлива

Общество

Они нелегально ввезли из Гонконга в Чжухай почти 50 тонн дизельного топлива

Чжухай, Китай, 3 июня 2019, 05:35 — REGNUM  Китайская таможня арестовала 12 человек по обвинению в контрабанде 49 тонн дизельного топлива при помощи двух рыбацких лодок и трех заправочных судов, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

По информации таможни порта Гунбэй провинции Гуандун на юге Китая, в общей сложности было арестовано 12 человек. Расследование показало, что моряки, нанятые китайскими бизнесменами, управляли лодками, перевозив контрабандное топливо из Гонконга в города Чжухай провинции Гуандун для дальнейшей перепродажи.

Около 310 тонн дизельного топлива общей стоимостью 1,8 млн юаней ($260,9 тыс.) было ввезено контрабандным путем на материковую часть Китая с марта текущего года. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Китая была пресечена контрабанда 300 кг слоновой кости общей стоимостью более полутора миллионов долларов США.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Китая пресечена контрабанда 300 кг слоновой кости

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Контрабанда и борьба с ней
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