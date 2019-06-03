За долги отключен свет, но зарплату себе повысим: будни Еврейской области

Биробиджан, , 07:18 — REGNUM Депутаты Смидовичского городского поселения рассмотрели вопрос о повышении размера денежного содержания себя и муниципальных служащих, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Смидовичском городском поселении за долги перед энергетиками отключены от электричества муниципальные дома культуры в самом райцентре, а также в посёлках Белгородское и Песчаное, сообщило издание «Набат». Не так давно была закрыта муниципальная баня, что для многих жителей стало настоящей бедой. Также от электричества отключен поселковый стадион. Проблема одна: денег нет.

«Весной серьёзной проблемой был вывоз мусора, которого накопились настоящие горы. Сегодня мы не можем обеспечить транспортное обслуживание населения — до лучших времён прекращено автобусное сообщение Смидович — Песчаное», — сообщил собеседник агентства.

Тем не менее это не помешало Собранию народных депутатов рассмотреть вопрос «О повышении размеров денежного вознаграждения выборных должностных лиц, должностных окладов и ежемесячных выплат за классный чин муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения». Депутаты решение отклонили.

Согласно бюджету, на содержание высшего должностного лица, то есть главы администрации не особо процветающего Смидовичского городского поселения Светланы Новиковой в год выделяется 1 млн 360 тысяч рублей, или свыше 113 тысяч рублей в месяц. Председатель Собрания депутатов Сергей Картавый обходится дефицитному муниципальному бюджету в более чем 1 млн рублей в год (83,5 тысячи рублей в месяц).

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Как сообщало ИА REGNUM, суммарный долг за потреблённые коммунальные ресурсы в более чем 1,5 млн рублей вынудил Биробиджанских энергетиков прекратить подачу тепла в некоторые бюджетные медицинские учреждения города. Отключению были подвергнуты Биробиджанский медицинский колледж, задолжавший 1,5 млн рублей, Центр профилактики и борьбы со СПИД с долгом в 36 тыс. и областная ветеринарная лаборатория, не оплатившая энергетикам 126 тыс. рублей. В эти учреждения прекращена подача тепла и горячего водоснабжения.

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