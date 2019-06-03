Новосибирцы задолжали по имущественным налогам более 2 млрд рублей

Новосибирск, , 04:58 — REGNUM Жители Новосибирской области задолжали по имущественным налогам 2,3 млрд рублей, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы РФ.

Долг по налогу на имущество физических лиц имеют 587 тысяч новосибирцев, по транспортному налогу — 425 тыс. человек, по земельному налогу — 360 тыс.

«Общий размер задолженности по имущественным налогам физических лиц с начала 2019 года в регионе уменьшился на 18%. По состоянию на 1 мая он составил 2,3 млрд рублей, с учетом пени. При этом самая большая сумма задолженности — по транспортному налогу, она составляет 1,8 млрд рублей», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что численность населения Новосибирской области составляет 2 793 389 человек. Из них 79% — городские жители. Средняя заработная плата в регионе составляет 35 288 рублей.