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Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора

Общество

За каждую пачку сигарет производитель должен будет отдать не менее пяти рублей

Москва, 3 июня 2019, 01:57 — REGNUM  Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».

Как сообщается в направленном в Минприроды и Минздрав документе, курильщики крайне негативно влияют на экологию: «сотни тысяч тонн окурков» выбрасываются в окружающую среду ежегодно. Между тем, окурки содержат токсичные и длительно разлагающиеся вещества, в связи с чем утилизации и переработке этих отходов следует уделить особое внимание.

По предварительным данным, сбор должен составить не менее пяти рублей с одной пачки сигарет. Согласно подсчетам, это может увеличить конечную стоимость примерно на 5%.

В министерстве здравоохранения РФ против предложенных мер не возражают. Как пояснили в пресс-службе ведомства, каждый год в мире выбрасывается в природу до 680 млн т окурков, вместе с которыми в окружающую среду привносятся порядка 7 тысяч различных химических веществ, большая часть из которых токсична.

Ранее в 2018 году Минздрав уже выступал с подобной инициативой. Однако в министерстве природных ресурсов она поддержки не нашла. В ведомстве заявили, что на текущий момент в Российской Федерации отсутствуют технологии сбора и переработки окурков.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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