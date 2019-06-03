Два мигранта утонули и 25 пропали без вести у берегов Ливии

Триполи, , 00:23 — REGNUM При опрокидывании надувной лодки с мигрантами у побережья Ливии погибли как минимум два человека, судьба еще 25 неизвестна, сообщает 2 июня агентство Reuters со ссылкой на представителя ливийской береговой охраны.

Как стало известно, 73 человека были подобраны в море в 49 км восточнее Триполи, в районе города Карабулли.

«Перевернутая надувная лодка была найдена без двигателя, и нелегальные мигранты были найдены цепляющимися за нее», — говорится в сообщении береговой охраны Ливии.

В районе бедствия найдены тела женщины и ребенка. О судьбе по меньшей мере еще 25 человек, бывших на лодке, пока ничего не известно.

Среди спасенных мигранты из Нигерии, Судана, Кении и Кот-д'Ивуара. Всего спастись удалось 40 мужчин, 25 женщин и восемь детей.

Недовольные жизнью в Африке нелегальные переселенцы по-прежнему стремятся попасть в Европу. Только за последний 2018 год, по данным Миграционного агентства ООН, в Средиземном море погибли или пропали без вести 2297 мигрантов.