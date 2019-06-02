Установка на семью, автопремьера лета: тульская неделя

Тула, , 21:57 — REGNUM Конец весны в Тульской области выдался насыщенным. Много культурных событий, фестивалей. Однако СМИ и общественность обсуждала другие социально-экономические новости: повышение демографии, матпомощь сельхозпредпринимателям, индекс промышленного производства, ожидаемый автомобиль лета тульской сборки и то, за счет чего регион «переплюнет» весь Старый Свет. Подробности — в обзоре.

Самый возрастной регион России

Вопрос, на который пытается найти ответ и хоть на шаг приблизиться к истине, попытались найти на этой неделе в Тульской области губернатор Алексей Дюмин, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и региональное правительство. На повестке дня — нацпроект «Демография».

Полпред сразу же обратился к статистике и отметил, что с 90-го года численность ЦФО, за исключением Москвы и Московской области, сократилась на 3,3 млн рублей. Это почти 15%. В Тульской же области падение составило 20% или 377 тысяч человек. Свой отпечаток накладывает сокращение женщин фертильного возраста и первых рождений до 24 лет. Также в округе очень низкая доля многодетных семей. К примеру, в среднем по стране доля многодетных семей составляет 6%, а в Тульской области — 3,6%.

«В Тульской области есть положительный опыт, который применяется только здесь. И сейчас необходимо оценить его эффективность, чтобы выработать дополнительные меры», — сказал Игорь Щеголев.

Губернатор Дюмин согласился, что Тульская область сегодня самый возрастной субъект России. Свою роль сыграли и спад рождаемости в 90-х и историческом изменении структуры населения.

«Именно поэтому сегодня нам требуются гораздо большие усилия для преодоления демографических проблем, и мы активно включились во все пилотные проекты федеральных министерств. К примеру, по линии здравоохранения — это создание центров общественного здоровья. По линии социального обслуживания — внедрение системы долговременного ухода и создание новой модели центров занятости», — отметил Алексей Дюмин.

Руководитель региона подчеркнул, что демографический потенциал региона надо не просто сохранить, а увеличить. В свою очередь Игорь Щеголев отметил, что включенность в проблему руководства области, некоммерческих организаций и объединений многодетных семей демонстрирует действие поддержки семей, но при этом «важно регулярно оценивать, насколько они эффективны».

Несмотря на все меры поддержки (новые объекты здравоохранения и образования, социальное обслуживание, льготы и т.п.), самое сложное, по мнению Алексея Дюмина, «сформировать у нашей молодежи установку на создание семьи и рождение детей»:

«Это большая комплексная задача, и в ее решении мы также рассчитываем на поддержку общественности и федерального центра».

Рывок собственного производства

Специалисты Росстата опубликовали индекс промышленного производства регионов страны за первый квартал 2019 года. Тульская область отгрузила товаров с обрабатывающих производства на сумму 143,3 млн рублей. Это 113% к аналогичному периоду прошлого года.

Согласно отчету статистов, в передовиках производства региона — машиностроение, металлообработка, оборонка, химия, металлургия, пищевая отрасль, легкая промышленность. Далее следуют энергетика, добыча полезных ископаемых и сфера ЖКХ. Совокупные показатели позволили Тульской области стать лидером ЦФО в индексе промышленного производства.

Отметим, что самый высокий объем отгруженных товаров в Москве. Он превысил сумму в 1,1 млрд рублей.

Ждем новинку

В продолжении производственной темы: автомобили, которые производят в Тульской области, вошли в топ самых ожидаемых премьер этого лета. Портал car.ru включил в этот список Haval F7.

Китайский концерн запускает производство в Узловой 5 июня. Накануне его посетил губернатор. А по данным автомобильного сайта Kolesa.ru, открывать завод будет президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Предполагается, что перерезать красные ленточки главы государств будут по видеосвязи (затем Путин и Си Цзиньпин отправятся на «Петербургский экономический форум»). Если два лидера, как и докладывают источники, лично запустят производство, то китайских авто на рынке станет больше, чем немецких.

Кстати, первые автомобили Haval российской сборки уже появились у российских дилеров и даже попали на видео — строжайшая секретность китайского автопроизводителя не сработала. Стоимость нового кроссовера пока не раскрывается.

В список самых ожидаемых новинок российского авторынка эти летом также вошли RAV4 от Toyota, V60 Cross Country от Volvo, CLA и GLC от Mercedes, Soul от Kia, Cayenne Coupe от Porsche.

Дорогу агростартапам

В ближайшее время федеральное и тульское министерства сельского хозяйства собираются подписать соглашение о выделении субсидий для агростартапов. Сумма поддержки составит более 30 млн рублей. По словам заместителя председателя правительства и министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, средства будут направлены на гранты для начинающих фермеров, дополнительные меры поддержки сельхозкооперации, переоснащение материально-технической базы кооперативов. Общий объем поддержки фермеров и сельскозкоопераций в текущем году превысит 110 млн рублей.

В областном кабмине напомнили, что поддержка сферы АПК предусмотрено паспортом нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Необходимо информировать сельхозпроизводителей о существующих вариантах государственной поддержки, именно поэтому мы стараемся как можно чаще встречаться с руководителями хозяйств, кооперативов, фермерами, разъяснять им возможности такой поддержки и вырабатывать новые ее формы», — сказал руководитель ведомства.

Помимо этого в областном бизнес-инкубаторе заострили внимание на теме производительности труда и поддержке занятости. Основная мысль — успешно реализовывать программу не только в промышленных производствах, но и в сельскохозяйственных.

Тульская область раскрывает управленческий потенциал

О развитии кадрового потенциала на сессии в творческом индустриальном кластере «Октава» рассказал тульский губернатор Алексей Дюмин. Глава региона отметил, что это поможет вывести России в топ-5 экономик мира, о чем говорил президент Владимир Путин.

Руководитель Тульской области в своей речи затронул не только подготовку кадров для органов власти, но и для бизнеса, общества в целом. Регион предложил новаторский подход.

«Уже сейчас мы запускаем проект по созданию Единой региональной базы управленцев нового поколения под названием «Команда развития». Можно смело сказать, что этот проект уникальный, так как объединяет и органы власти, и предприятия, и молодежные движения, и образовательные организации», — сказал губернатор.

Акцент на обучении управленцев будет сделан на молодежи. Они будут учиться вместе с наставниками, брать на себя ответственность, находить эффективные решения. Этот проект, по мнению Дюмина, позволит модернизировать экономику, управление и создать единый кадровый резерв.

Лучшее в Европе

Тульская область планирует «переплюнуть» всю Европу и построить самую большую американскую горку. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Валерий Шерин во время осмотра строительных площадок международного туристического комплекса «Золотой город» в Веневском районе.

Также в планах обустроить парк экстремальных аттракционов, парк динозавров, картинга и другое. В региональном правительстве уточнили, что инвестиционный проект реализуют благодаря подписанному сотрудничеству на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году.

Сегодня на территории комплекса расположены гостиница, рестораны, буддийский храм, лесопарковая зона «Китайский императорский парк», а также уникальная фестивальная площадка, которая работает с мая по сентябрь и вмещает 20 тысяч человек единовременно.