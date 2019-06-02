Начальника орловской колонии уволят из-за «банкета» для заключенных

Орел, , 20:50 — REGNUM В отношении заместителя начальника исправительной колонии №2 города Ливны и руководителя УФСИН по Орловской области будут приняты кадровые решения в связи с появлением видео застолья заключенных колонии.

«Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты. Руководитель, его заместитель будут уволены. По поводу того, был ли в курсе данной ситуации, начальник территориального органа, здесь стоит разбираться. Я думаю, оценка будет дана и ему, и взыскание тоже будет вне всякого сомнения», — сказал радиостанции «Говорит Москва» замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

Он также отметил, что произошедшее в колонии — «грубейшее нарушение и безалаберность сотрудников, офицеров этой колонии». Он уточнил, что нарушение касается не собственно празднования Пасхи заключенными, а съемки на мобильный телефон, являющийся предметом, запрещенным на территории колонии, а также того факта, что весь «праздник» происходил без наблюдения со стороны сотрудников колонии.

«То есть сами по себе заключенные собрались, вышли, нарушают распорядок дня, передают приветы от воров, положенцев, и это проходит мимо офицеров этой колонии, мимо руководства. Бездеятельность сотрудников колонии налицо. Они не контролируют то, что у них происходит — это вопиющее нарушение, просто безобразие», — сказал Максименков, добавив, что подлинность записи сомнений лично у него не вызывает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание «Орловские новости» опубликовало видеозапись с банкета в колонии №2 в городе Ливны. По данным СМИ, праздник организовал один из воров в законе и приурочил его к празднованию Пасхи. После появления записи было объявлено о проведении проверки со стороны центрального аппарата ФСИН.

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