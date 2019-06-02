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Дело Вороненкова: Максакова обратилась к руководству СКР

Общество

23 марта 2017 г. в центре Киева киллер расстрелял бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненков

Москва, 2 июня 2019, 18:59 — REGNUM  Материалы, которые могут свидетельствовать о возможной причастности Дениса Панаитова к убийству бывшего депутата Дениса Вороненкова, следует проверить сотрудникам Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщила в эфире программы «Новые русские сенсации» телеканала НТВ певица Мария Максакова, сделавшая официальное обращение к руководству СКР.

«Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Д.П. сам признаётся в совершенном преступлении, — сказала Максакова. — Я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ».

Певица также призвала руководство СКР взять дело под «свой личный контроль».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта 2017 г. в центре Киева киллер расстрелял бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненков. Убийство было совершено гражданином Украины Павлом Паршовым. Сам злоумышленник был тяжело ранен охранником Вороненкова из СБУ. Позже Паршов скончался, так и не дав показаний.

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Дело Вороненкова и Максаковой
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