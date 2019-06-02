Тридцатиградусная жара ожидается в Москве на следующей неделе

Москва, , 18:29 — REGNUM В Москве уже на следующей неделе ожидается тридцатиградусная жара. Об этом 2 июня сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Будет солнечная погода (в столице), — сказал он. — Воздух будет сильно прогреваться».

По его словам, температура воздуха в городе 4 июня поднимется до 24−26 градусов, а 5 июня — до плюс 27−31 градусов. Вильфанд также добавил, что ночные температуры на следующей неделе также будут высоким — 18−19 градусов.

Ранее в столичном метеобюро сообщили, что температура воздуха прошедшей весной в Москве превысила климатическую норму в среднем на 2,8 градуса.

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