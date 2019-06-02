Праздник в честь 220-летия Пушкина прошёл в Подмосковье — фоторепортаж

Москва, , 22:51 — REGNUM На территории исторического музея-усадьбы Захарово в одноименной деревне Одинцовского городского округа Московской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, передаёт 2 июня корреспондент ИА REGNUM.

Свыше десяти тысяч ценителей прозы и поэзии, по оценкам чиновников Минпросвещения РФ, собрались в подмосковном селе, чтобы отметить праздник и окунуться в атмосферу пушкинской поры.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по делам культуры, туризму и молодежной политике администрации Одинцовского округа Ирина Ватрунина, праздник традиционно приходится на первое воскресенье лета, и ежегодно на него съезжаются тысячи людей с разных уголков России. Посмотреть место, где литературный классик провёл свои юные годы, приезжают и иностранные гости.

«Люди хотят побывать в той атмосфере, в которую попал однажды юный гений, где он услышал первую русскую речь, познакомился с народным фольклором. Пушкин впитывал всё лучшее, что дарило ему село Захарово. Песни, пляски, народные праздники, — всё это нашло отражение в его творчестве. В Захарово всегда царит атмосфера народного праздника. Мы устраиваем территории отдыха, на которых найдёт себе место самая взыскательная публика. Всё, что отражает истинную культуру русского народа, ту, которую через творчество и жизнь пронёс Пушкин», — сообщила Ватрунина.

Для гостей праздника провели мастер-классы с возможностью попробовать себя в ремесленном и кулинарном делах, показали фильмы о Пушкине, организовали библиотеки с конкурсами профессиональных чтецов. Желающие попробовать себя в роли писателя могли даже расписаться пером великого поэта.

Помимо усадьбы Захарово, в Одинцовском округе расположено ещё одно историческое место пребывания юного Пушкина — усадьба Вязёмы. На территории этих двух усадеб расположен Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина. В Вязёмах по сей день сохранился пруд и часть парка, воспетые писателем. Ведущий методист Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина Марина Метёлкина отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что праздники в честь дня рождения великого поэта проходят уже 44 год подряд. В целом же основной контингент приезжающих посетителей музея — школьники. Привозят автобусами по 50 человек, всегда есть экскурсии. Гостям рассказывают про детство и юность поэта, прошедшие с бабушкой Марией Алексеевной Ганнибал и няней Ариной Родионовной.

«Сам праздник очень душевный, семейный. Все, кто к нам приезжают, очень довольны и говорят, будто побывали в гостях у своих родных», — заявила Метёлкина.

Для посетителей фестиваля выступали Государственный оркестр «Гусляры России», Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры», солисты Большого театра и театра Новая опера, танцевальные и театральные коллективы. Музыкальные произведения исполнили солист театра «Новая опера» Сергей Шеремет, солист театра «Градский Холл» Эмиль Кадыров, солист оперного театра консерватории им П.И.Чайковского Владимир Автомонов и другие. Специальными гостями праздничного выступления стали коллективы казачьего и цыганского ансамбля.

«С именем Пушкина рождается каждый ребёнок. Многие поколения в России и за рубежом выросли на его стихах и сказках. И очень важно, что и сегодня на празднике можно увидеть как детей, так и взрослых. Многие с семьями приехали сюда. Организация проведена на высоком уровне, учитывая огромное количество творческих коллективов, которые участвуют. У детей есть возможность принять участие в национальных играх. Здесь можно увидеть настоящий национальный колорит», — заявила начальник отдела департамента госполитики в сфере общего образования Минпросвещения РФ Светлана Горемыко.

Усадьба Захарово, расположенная в Одинцовском городском округе, известна как «колыбель Александра Пушкина»: сюда выезжала семья с 1805 по 1811 год на лето.

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