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В Башкирии скончался артист Рустэм Галеев

Общество

Ему недавно исполнилось 60 лет

Уфа, 2 июня 2019, 18:30 — REGNUM  После продолжительной болезни в Уфе скончался, заслуженный деятель искусств Башкирии, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев, об этом 2 июня сообщает ИА «Башинформ».

Артисту недавно исполнилось 60 лет, он был хорошо известен в городе, являлся организатором и сценаристом различных концертных программ, юбилейных вечеров, преподавал актерское мастерство.

Рустэм Галеев родился 25 мая 1959 года в Уфе. В Башкирском государственном театре оперы и балета работал свыше 30 лет. В его репертуаре такие произведения как «Салават Юлаев», «Пиковая дама», «Севильский цирюльник» и многие другие.

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