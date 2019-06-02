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Названы самые распространенные нарушения на ЕГЭ

Общество

Использование шпаргалок и средств связи являются наиболее распространенными нарушениями

Названы самые распространенные нарушения на ЕГЭ
Иван Шилов © ИА REGNUM
ЕГЭ

Москва, 2 июня 2019, 17:48 — REGNUM  На первых в 2019 году экзаменах в Российской Федерации за нарушения был удален 141 ученик, сдающий Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки).

«За нарушения во время первых экзаменов был удален 141 участник Единого государственного экзамена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что использование шпаргалок и средств связи являются наиболее распространенными нарушениями. Так, за использование мобильных телефонов удалили из аудитории 58 человек, а за использование шпаргалок — 56 человек.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что неизвестные хакеры осуществили атаки на интернет-ресурсы Рособрнадзора и подведомственных службе организаций.

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Единый государственный экзамен
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