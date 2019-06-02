Познер высказался о своем попадании в базу данных сайта «Миротворец»

Москва, , 15:50 — REGNUM Российский журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое попадание в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Соответствующий комментарий журналиста опубликован сегодня, 2 июня, на его сайте.

Познер отметил, что в базу данных «Миротворца» он попал, скорее всего, из-за того, что ездил в Ялту, где председательствовал в жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал». Он также отметил, что покинул город сразу после мероприятия.

«Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и все», — сказано в комментарии Познера на его сайте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, персональные данные Познера были опубликовано на украинском сайте «Миротворец», где украинские власти публикуют персональные данные тех людей, кого они считают врагами Украины.