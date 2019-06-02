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Бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник умер на 78-м году жизни

Общество

Он скончался в Омске

Омск, 2 июня 2019, 14:21 — REGNUM  Известный российский юрист, политик и бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба Омского университета.

«Сегодня рано утром после продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского Алексей Казанник», — сообщает пресс-служба вуза.

Уточняется, что церемония прощания с Казанником состоится 4 июня на юридическом факультете ОмГУ.

Казанник родился 26 июля 1941 года. Он был государственным советником юстиции 1-го класса, а также заслуженным юристом России и доктором юридических наук. Казанник в начале 90-х годов XX века получил известность благодаря тому, что после избрания в Верховный Совет СССР уступил свое место Борису Ельцину. С октября 1993 года по 25 апреля 1994 года занимал должность генерального прокурора России.

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