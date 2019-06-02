Воскресенье, 2 Июня 2019 года
13:25:19 МСК

После появления в сети видео с «банкетом» в колонии ФСИН начала проверку

Общество

Инцидент произошел в исправительной колонии №2 города Ливны

Орел, 2 июня 2019, 13:25 — REGNUM  Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку после появления в сети интернет кадров видеозаписи «банкета» заключённых в одной из исправительных колоний Орловской области. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба ФСИН России.

«ФСИН России начала проверку по видеозаписи, опубликованной в ряде СМИ. В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Все материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, ранее местные СМИ распространили видеозапись, на которой осуждённые исправительной колонии №2 города Ливны, в размахом отмечают Пасху. Прямо на территории пенитенциарного учреждения были установлены несколько столов с едой и напитками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в местах лишения свободы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить