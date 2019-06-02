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КамАЗ предоставит 97 грузовиков для гуманитарных акций ООН

Общество

Автомобили будут использоваться для доставки продовольствия и иных гуманитарных грузов

Набережные Челны, Татария, 2 июня 2019, 12:20 — REGNUM  Российская компания КамАЗ передаст 97 грузовых автомобилей и 30 прицепов центру Всемирной продовольственной программы (ВПП) Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

ВПП является крупнейшей в мире гуманитарной организацией. Её деятельность направлена на борьбу с голодом и оказание помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

Российская компания КамАЗ примет участие в переоснащении глобального парка грузовых автомобилей ВПП, поставив в общей сложности 97 грузовиков. Первые 22 автомобиля уже переданы в центр гуманитарного реагирования ООН в Дубае.

В ближайшее время остальные грузовики будут направлены в Уганду (53 автомобиля) и Гану (22 автомобиля). Автомобили будут использоваться для доставки продовольственных грузов и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

«От имени наших бенефициаров и мирового гуманитарного сообщества мы благодарны Российской Федерации и КамАЗу за это ценное партнерство и щедрую поддержку», — поблагодарил директор ВПП в ОАЭ Маджид Яхья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля с конвейера Нефтекамского автозавода сошёл сотый электробус КамАЗ-6282, являющийся совместной разработкой двух предприятий.

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