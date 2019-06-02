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Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди

Общество

Из первой главы читатель узнает, при каких обстоятельствах до родственников дошла трагическая новость

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди
Муки творчества

Ярославль, 2 июня 2019, 03:15 — REGNUM  Повествование об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери начала публиковать его племянница Виктория Скрипаль. Первую главу книги женщина разместила 2 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Ну, с богом, сказала я себе, не судите строго я начинаю печатать свой опус», — говорится в сопроводительной надписи.

В опубликованном фрагменте книги, названной автором «Беседы с черным котом», рассказывается о том, как семья Виктории узнала о произошедшем с ее дядей.

Как стало известно, у Виктории возникли разногласия с вызвавшимся помочь в публикации книги мужчиной, после чего было принято решения опубликовать книгу в социальной сети.

Женщина пообещала также, что повествование будет сопровождать публикацией семейных фотографий. Когда опубликовать следующую часть книги, Виктория решит, изучив реакцию аудитории.

Напомним, ранее Виктория Скрипаль анонсировала выход книги, пообещал начать публикацию фрагментов в июне.

Читайте ранее в этом сюжете: Племянница Скрипаля обещает публиковать в соцсетях книгу о дяде

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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