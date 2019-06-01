Арестован подозреваемый в убийстве экс-глава Раменского района Подмосковья

Москва, , 22:49 — REGNUM Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве заместителя главы Общественной палаты Раменского района, арестован до 7 июля. Такое решение принял Бабушкинский районный суд Москвы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить, — огласил решение судья. — Избрать в отношении А. Кулакова меру пресечения в виде заключения под стражу».

Отметим, что Кулаков не признал вину в данном преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали сотрудники следственных органов 31 мая 2019 г. В тот же день чиновник, подозреваемый в убийстве заместителя главы Общественной палаты района, сложил полномочия.

Читайте также: Бывшему главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве — адвокат