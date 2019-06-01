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Гендиректора ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске отстранили за день до ЧП — СМИ

Общество

1 июня текущего года в Дзержинске Нижегородской области на оборонном заводе ГосНИИ «Кристалл» произошли взрывы

Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня 2019, 21:43 — REGNUM  31 мая в Дзержинске Нижегородской области отстранили от работы за систематические нарушения норм промышленной безопасности гендиректора ГосНИИ «Кристалл», где 1 июня произошли взрывы. Об этом сообщили РИА Новости на предприятии.

По словам источников, сотрудники комиссии, анализировавшие ситуацию на заводе после апрельского инцидента, и приняли данное решение по итогам работы.

«Руководство (на заводе) меняется», — сказали представители ГосНИИ.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июня текущего года в Дзержинске Нижегородской области на оборонном заводе ГосНИИ «Кристалл» произошли взрывы. По последним данным, в результате инцидента пострадали 79 человек.

По факту ЧП было возбуждено дело.

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Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске
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