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Во Франции в акциях протеста приняли участие более 9 тыс. «желтых жилетов»

Общество

Масштабные протестные акции начались во Франции в ноябре 2018 года

Париж, 1 июня 2019, 21:14 — REGNUM  1 июня во Франции в акциях протеста «желтых жилетов» приняли участие около 9,5 тыс. человек. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные полиции.

По данным ведомства, в манифестациях в Париже участвовали примерно 1,5 тыс. человек, а по всей стране — около 9,5 тыс. протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные протестные акции начались во Франции в ноябре 2018 года. Манифестанты выходят каждую неделю на улицы, выражая недовольство социально-экономической ситуацией в стране.

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Протесты во Франции
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