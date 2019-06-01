Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» благотворительному фонду

Москва, , 20:31 — REGNUM Дочь российской исполнительницы Алсу Микелла Абрамова, которая выиграла в шоу «Голос. Дети» миллион рублей, передала финансовые средства татарстанскому благотворительному фонду им. Анжелы Вавиловой. Об этом, как передает ТАСС, сообщил председатель правления фонда Владимир Вавилов на благотворительном концерте ко Дню защиты детей «Алсу Дети» в поддержку организации.

«29-го (апреля) она (Микелла Абрамова) подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты музыкального конкурса, в котором по итогам зрительского голосования победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулировал Первый канал 16 мая. Это произошло из-за выявления накрутки голосов. Организаторы во время спецвыпуска шоу 24 мая объявили победителями финала всех участников.

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