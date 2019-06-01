В Архангельской обл. сгорел дом сторонника строительства технопарка в Шиесе

Архангельск, , 19:40 — REGNUM В результате пожара в поселке Урдома Архангельской области сгорел дом соучредителя Фонда развития Ленского района Сергея Литвинова, сообщает Лента.ru. Накануне Литвинов встречался с жителями Ленского района в информационном центре, открытом в соседнем Яренске инвесторами строительства — ООО «Технопарк», напоминает издание.

Ночное происшествие в Урдоме случилось на фоне множества самых разных событий. Как сообщает издание «Век», на станции Шиес в очередной раз обострилось противостояние охранников площадки будущего экотехнопарка и его противниками, которые стараются помешать проводимым на площадке работам, перебираются через ограждение и даже ломают его, теснят охранников и ведут себя агрессивно.

На помощь строителям экотехнопарка периодически присылают бойцов Росгвардии и сотрудников местной полиции, но навести полный порядок им пока не удается. Половина задержанных на днях за самоуправство, неповиновение полиции и нарушения общественного порядка активистов оказалась жителями Москвы, Петербурга и других регионов.

В свою очередь инвестор строительства — ООО «Технопарк» — для установления диалога с оппонентами открыло в Яренске собственный информационный центр. Первая встреча сторонников и противников экотехнопарка, в которой участвовал Литвинов, прошла с нулевым счетом — полностью развеять опасения местных пока не удалось, пишет «Век». Зато детали благоустройства поселков района и ремонта объектов социальной инфраструктуры — детских садов, школ и больниц — за счёт правительства Москвы и ООО «Технопарк» — вызвали у них большой интерес.

Напомним, что именно об этом недавно говорил президент РФ Владимир Путин, призвавший обязательно учитывать мнение местных жителей при планировании и осуществлении различных строительных проектов — будь то храм в Екатеринбурге или объект по обращению с отходами в Шиесе. Как сообщает «Век», одновременно с домом Литвинова в Урдоме загорелся опорный пункт полиции. Как полагает издание, ответом на поджог пункта полиции может стать более жесткая силовая реакция властей на выходки протестующих.

«Противники экотехнопарка показали, что намерены действовать любыми средствами и останавливаться не собираются», — резюмирует «Век».