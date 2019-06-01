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В калужском городе Кондрово открылся новый детский сад

Общество

Пять групп дошкольного учреждения приняли порядка 150 малышей

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В калужском городе Кондрово открылся новый детский сад
Иллюстрация: Admoblkaluga.ru
Общая площадь здания детского сада более 1469 квадратных метров.

Калуга, 1 июня 2019, 19:01 — REGNUM  В канун Международного дня защиты детей в городе Кондрово Калужской области торжественно открыли новый детский сад «Ромашка». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе образования и спорта администрации Дзержинского района Калужской области.

Отмечается, что общая площадь нового здания детского сада более 1469 квадратных метров. Пять групп дошкольного учреждения приняли порядка 150 малышей. В детсаду «Ромашка» также предусмотрены две группы для детей в возрасте от 0 до трёх лет. Открыта группа кратковременного пребывания детей. В здании имеется музыкальный зал, спортивный зал, медицинский блок, кабинет логопеда.

Участок детского сада огорожен, а само учреждение оснащено спортивным и игровым инвентарем и оборудованием. Общая стоимость строительных работ составила 128 094.000 тыс. рублей.

Напомним, работы по строительству нового здания для детского сада «Ромашка» в калужском городе Кондрово велись с 2016 года.

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