Бывшему главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве — адвокат

Москва, , 18:18 — REGNUM Следствие предъявило официальное обвинение по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»)» экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову. Об этом сообщил адвокат Артем Сарбашев Агентству городских новостей «Москва».

"Кулакову предъявлено обвинение (в убийстве знакомой)», — отметил адвокат.

Вопрос об избрании меры пресечения бывшему главе Раменского района Московской области позже решит Бабушкинский районный суд Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, подозреваемого в убийстве заместителя главы Общественной палаты района, задержали сотрудники следственных органов 31 мая 2019 г. В тот же день глава Раменского района Московской области, который не признает вину, сложил полномочия.

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