Суббота, 1 Июня 2019 года
16:51:29 МСК

ЛГБТ-активисты в Эстонии добились муниципального финансирования их акции

Общество

Администрация города Раквере уменьшила финансирование ЛГБТ-кинофестиваля

Таллин, 1 июня 2019, 16:51 — REGNUM  Административный суд признал незаконным и подлежащим отмене решение горсобрания эстонского города Раквере об уменьшении финансирования кинофестиваля ЛГБТ-движения Festheart. Как сообщает издание Postimees, горсобрание не представило убедительных оснований для уменьшения финансирования фестиваля.

По установленным в городе правилам, ходатайства о муниципальном финансировании «социально значимых» мероприятий в городе рассматривается городской комиссией по культуре. Предложение ЛГБТ-активистов о финансировании их кинофестиваля было рассмотрено комиссией, и с рекомендацией о выделении максимального финансирования передано горсобранию. Горсобрание неожиданно постановило урезать финансирование ЛГБТ — фестиваля в пять раз, тогда как все другие ходатайства были удовлетворены в полном объёме.

Устроители кинофестиваля обратились за помощью в Эстонский центр по правам человека, и с помощью адвоката направили жалобу на действия городских властей в суд.

Организатор фестиваля Кейо Соомельт подчеркнул необходимость «борьбы с дискриминацией», и выразил надежду, что данный случай придаст смелости другим устроителям подобных мероприятий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сексуальные меньшинства и гомофобия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить