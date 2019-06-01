Суббота, 1 Июня 2019 года
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Город в Киевской области подвергся рейдерской атаке — Луценко

Общество

О каком именно городе идёт речь пока неизвестно

Киев, 1 июня 2019, 16:36 — REGNUM  В Киевской области совершена рейдерская атака на один из городов. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

«Вчера (31 мая) отбили очередную рейдерскую атаку, — написал Луценко. — На этот раз объектом мошенников, чёрных нотариусов и титушек был 18-тысячный город».

По его словам, сотрудники правоохранительных органов, прибывшие в город, задержали злоумышленников, а на их «имущество наложены аресты».

О каком именно городе идёт речь Луценко не уточнил.

Как передавало ИА REGNUM, 27 мая 2019 г. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после досрочных выборов в Верховную раду он уйдет в отставку.

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