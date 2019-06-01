Суббота, 1 Июня 2019 года
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В Японии появилось много фейковых сайтов, связанных с Олимпийскими играми

Общество

Японская компания Trend Micro зафиксировала большое количество сайтов якобы официально относящихся или представляющих Олимпийские игры 2020

Токио, 1 июня 2019, 16:30 — REGNUM  Мировой лидер в области кибербезопасности, японская компания Trend Micro, обнаружила в интернете ряд нелегальных веб-сайтов, связанных с Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2020, которые пройдут в Токио. Некоторые сайты выходят одними из первых при тематическом поиске и используются для мошенничества. При входе на такие сайты появляется экран, требующий от пользователя приобрести пиратское программное обеспечение, которое необходимо для дальнейших действий на сайте. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», кроме этого, по таким ключевым словам, как «Токио 2020», «Олимпийские игры» или просто «Япония» можно попасть на сайты сексуального характера или страховых агентств. Множество сайтов также предлагают ненастоящие билеты на Игры за большие деньги.

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Зарубежная хроника
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