Суббота, 1 Июня 2019 года
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Асахи Симбун: только 30% японцев хотели бы учиться за границей

Общество

Японская газета Асахи Симбун провела исследование среди молодежи, в ходе которого выяснилось, что большинство не хотели бы учиться за границей

Токио, 1 июня 2019, 16:49 — REGNUM  31 мая японская газета Асахи Симбун опубликовала данные онлайн-опроса, в котором приняли участие 1000 человек в возрасте 13−29 лет. В ходе опроса оказалось, что только 30% молодых людей в Японии хотели бы учиться в других странах.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», исследование проводилось одновременно и в других развитых странах: Южной Корее, США, Великобритании, Германии, Франции и Швеции. Примечательно, что среди желающих получить образование за рубежом японцы оказались на последнем месте.

Наибольшую заинтересованность (60%) показала южнокорейская молодежь. В то же время, японцы оказались на последнем месте по «удовлетворенности собой» — только 45% оказались довольными своей жизнью.

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Зарубежная хроника
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