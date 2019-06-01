Суббота, 1 Июня 2019 года
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Японский депутат потребовал от женщин иметь не менее троих детей

Общество

Депутат правящей ЛДПЯ призвал женщин иметь не менее трех детей

Токио, 1 июня 2019, 15:44 — REGNUM  В ходе одной из встреч с избирателями в префектуре Тиба депутат правящей Либерально-демократической партии Японии Ёситака Сакурада упомняул проблему сокращающегося населения Японии. Он потребовал, чтобы каждая женщина имела не менее трех детей, а также призвал аудиторию «научить» этому своих детей и родственников. Сакурада добавил, что «к сожалению, в Японии растет число женщин, предпочитающих оставаться одинокими».

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», позже депутат был вынужден извиниться за свои грубые высказывания. Тем не менее, высказывание вызвало общественный резонанс и движение женщин в сети, которые отмечали, что «рожать не так-то просто», а детей еще нужно растить и воспитывать.

Ёситака Сакурада известен своими заявлениями. Он не только признался, что никогда не пользовался компьютером, будучи ответственным за кибербезопасность, но и вскоре был вынужден уйти с поста министра по подготовке Олимпийских игр из-за очередного скандала.

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Зарубежная хроника
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