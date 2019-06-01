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Более половины медработников в Индии не обладают необходимой квалификацией

Общество

Британский медицинский журнал провел собственное исследование об уровне квалификации медицинских работников в Индии

Нью-Дели, 1 июня 2019, 16:39 — REGNUM  Согласно данным нового исследования Британского медицинского журнала около 54% медицинских работников в Индии, включая докторов, медсестер и акушерок и т.д. не имеют необходимой для работы квалификации. В то же время в исследовании утверждается, что 20% квалифицированных медицинских работников в Индии в настоящее время остаются безработными.

Авторы исследования убеждены, что сейчас в стране существует нехватка квалифицированных работников в медицинских учреждениях, при этом, данная проблема особо ощутима во внутренних районах страны.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в различных штатах наблюдается существенный разрыв между числом официально зарегистрированных специалистов-медиков и де-факто работающих сотрудников в медицинских учреждениях.

Согласно данным исследования, в данный момент в Индии официально работают 3,8 млн. медиков, однако это число на 1,2 млн. меньше их действительного количества. На 10 тысяч населения в Индии приходится всего 21 доктор, что свидетельствует о большом разрыве между спросом на ресурсы в области здравоохранения и их предложением.

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Зарубежная хроника
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