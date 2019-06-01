В Марракеше впервые пройдет фестиваль уличной еды

Рабат, , 15:32 — REGNUM Всемирно известная площадь Джамаа-эль-Фна в Марракеше, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, примет первый в истории страны фестиваль уличной еды. Мероприятие, проведение которого запланировано на 9 ноября, соберет шеф-поваров со всей страны. Фестиваль призван отдать дань богатству марокканской кухни и культуры. Марокканское информационное агентство MAP сообщает, что организаторы фестиваля предложат шеф-поварам приготовить обед для 5000 человек.

Президент Фонда искусства и культуры Марокко Хафса Бенмчич заявила, что гости фестиваля смогут продегустировать как традиционные марокканские рецепты, так и новинки кухни, привезенные в Марракеш со всего королевства. По словам Бенмчич, в процессе приготовления еды в каждом марокканском городе повар подчеркивает региональные обычаи и культурные ценности. Она также отметила, что организаторы ждут большого количества туристов со всего мира.